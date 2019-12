Cidades Carro levado por guincho é flagrado com 70 quilos de maconha, em Rio Verde De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, suspeito levaria droga para Brasília (DF) e disse que aceitou transportar a droga porque estava em dificuldades financeiras

Uma carga de 70 quilos de maconha foi encontrada no interior de um carro que estava sendo transportado por um guincho, na tarde desta sexta-feira (13), na BR-060, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga era transportada em um fundo falso no assoalho do veículo, que teria sofrido uma pane e, por isso, foi guinchado. Porções de haxixe e s...