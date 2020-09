Cidades Carro ganha 15 vezes mais vias que bicicleta em Goiânia Até fim do ano, capital terá mais de 35 km de novas ruas para veículos particulares, 2,34 km para bicicletas e 18 km para ônibus

Em Goiânia está cada vez mais difícil comemorar o Dia Mundial Sem Carro, que ocorre nesta terça-feira (22), da maneira correta. Nos últimos quatro anos, a extensão de novas vias apenas para os veículos particulares motorizados é 15 vezes maior do que o que foi construído para as bicicletas e quase o dobro do executado para o transporte coletivo. Enquanto a atual gestão ...