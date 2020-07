Cidades Carro furtado em Rio Verde é encontrado queimado Veículo foi localizado nas proximidades do condomínio Goiânia

Um carro que havia sido furtado em Rio Verde foi encontrado queimado nas proximidades do condomínio Goiânia, perto do Jardim Helena. De acordo com Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe recebeu a informação de onde o veículo estava, e no local, através do número do chassi, foi constatado que se tratava do mesmo carro furtado na terça-feira (28). O veículo foi...