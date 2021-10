Cidades Carro força ultrapassagem e provoca acidente entre ônibus e caminhão de gás em Goiânia Duas passageiras do transporte coletivo ficaram feridas e foram encaminhadas ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). Um passageiro do caminhão também se machucou levemente

Ao forçar uma ultrapassagem, um veículo de passeio acabou ocasionando uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e um caminhão de gás. O acidente aconteceu por volta de 6h20 desta terça-feira (19) na Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra, em Goiânia. No total, três pessoas tiveram ferimentos: duas ocupantes do ônibus e um passageiro do caminhão. As informações s...