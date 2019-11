Um carro pegou fogo em um galpão, na manhã desta quinta-feira (21), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com testemunhas, o incidente teve início quando a motorista, de 26 anos, tentou dar partida no veículo, que estava estacionado. A fumaça teve início pela parte da frente do automóvel, segundo os relatos.

A condutora tentou controlar as chamas, mas não conseguiu. O fogo se espalhou e consumiu quase todo o carro. Ninguém se feriu. A situação foi contida pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou 2 mil litros d’água para apagar o incêndio, segundo a corporação.