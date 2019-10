Cidades Carro em chamas bloqueia trânsito em Goiânia Fogo teria começado no motor do veículo

Um carro em chamas, na manhã desta segunda-feira (14), bloqueia totalmente o trânsito na Rua Marquês de Paranaguá, no Setor Sítio de Recreio Mansões do Campus, próximo a Avenida Dom Pedro I, em Goiânia. O fogo começou no motor do veículo. Uma viatura de combate às chamas do Corpo de Bombeiros está no local. Ainda não há informações sobre quando a via será totalm...