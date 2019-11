Um carro usado no transporte de material hospitalar para a prefeitura de Silvânia, na região Sul de Goiás, foi apreendido nesta terça-feira (19), com uma série de irregularidades na BR-060, em Anápolis, a cerca de 60 km de Goiânia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo transportava lençóis, cobertores e fronhas usados no porta-malas, sem atender aos critérios de higiene e colocando em risco a saúde do motorista e de pacientes que pudessem ter contato com o material. O motorista, de 40 anos, disse que esta era a terceira vez que ele levava os lençóis até a empresa de higienização localizada em Anápolis.

Uma equipe da Vigilância Sanitária esteve no local e acionou a empresa responsável e a prefeitura pelo transporte inadequado. Ainda de acordo com a PRF, o carro foi apreendido por estar com a placa ilegível e com o licenciamento atrasado há quatro anos.

A reportagem tentou sem sucesso contato com a prefeitura de Silvânia. O espaço segue aberto para um posicionamento.