Vida Urbana Carro de luxo é flagrado a mais 200 km/h na BR-060, entre Rio Verde e Jataí Além do veículo, uma motocicleta foi flagrada a 192 km/h também na BR-060, só que no trecho entre Goiânia e Anápolis

Um carro de luxo foi flagrado a 202 km/h, neste domingo (31), na BR-060, no trecho que liga Rio Verde a Jataí, em Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que esta é a maior velocidade já registrada este ano nas rodovias goianas. Além do veículo, uma motocicleta foi flagrada a 192 km/h também na BR-060, só que no trecho entre Goiânia e Anápolis. De acordo...