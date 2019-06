Cidades Carro de aplicativo pega fogo no Setor Bela Vista, em Goiânia De acordo com motorista, o veículo travou e em seguida as chamas tomaram conta do automóvel

Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (12), na Rua S-6, no Setor Bela Vista, em Goiânia. De acordo com o condutor Edmilson Marcolino de Lima, que trabalha como motorista de aplicativo, o veículo teve uma pane. “Quando parei para deixar um passageiro aqui no prédio, o carro travou e começou a pegar fogo”, explicou o motorista. Ve...