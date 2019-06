Cidades Carro com dupla sertaneja que viajava para gravar DVD em Goiânia capota na BR-153 O motorista contou que perdeu o controle da direção ao desviar de um cachorro

O carro onde estava uma dupla sertaneja capotou no final da tarde dessa segunda-feira (17), na BR-153, em Itumbiara. Três pessoas ficaram levemente feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os cantores viajavam para Goiânia, onde iam gravar um DVD. A corporação chegou ao local do acidente às 18h07. O motorista, de 25 anos, contou aos bombeiros que pe...