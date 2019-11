Cidades Carro com 158 multas que somam quase R$ 24 mil é apreendido em Goiás Veículo, com placas de Anápolis, só será liberado após regularização

Um Toyota Etios com aproximadamente R$ 24 mil em multas foi apreendido, neste sábado (2), no quilômetro 610, na BR-153, em Morrinhos, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o alto valor do débito é relativo a 158 infrações de trânsito, como excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança, avanço de sinal, uso de celular na direção e...