Cidades Carro colide contra árvore e bloqueia totalmente a Avenida Antônio Fidelis, em Goiânia; veja vídeo Motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia

Atualizada às 12h23. A Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, próximo ao Colégio WRJ, foi liberada e o tráfego de veículos flui normalmente. A via ficou totalmente interdita durante algumas horas, na manhã desta terça-feira (27), após um Hyundai I30, com placas de Goiânia, bater contra uma árvore. O acidente foi registrado por um circuito de câmeras. ...