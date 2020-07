Cidades Carro clonado usado pela Prefeitura de Formosa é apreendido na BR-020 De acordo com a PRF-DF, este é o segundo caso de fraude, em menos de um mês, envolvendo a prefeitura

Um carro utilizado pela Prefeitura de Formosa foi apreendido na terça-feira (21), próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal (PRF-DF), na BR-020, em Formosa. Segundo a corporação, o GM/Montana prata estava com sinais de adulteração e era clone de um veículo de São Paulo. De acordo com a PRF-DF, durante a abordagem foi verifi...