Cidades Carro capota na GO-020 e um homem fica ferido Acidente aconteceu em Goiânia, próximo ao autódromo

Um homem ficou ferido após o carro que conduzia capotar na GO-020, em Goiânia, próximo ao autódromo. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (30) e quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou, a vítima estava do lado de fora do veículo. Os militares prestaram socorro ao o homem e o levaram para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Os bombeiros também...