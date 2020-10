Cidades Carro capota na BR-060, entre Rio Verde e Santo Antônio da Barra Apesar do susto, pai e filho que estavam no veículo, tiveram apenas ferimentos leves

Um HB20 com dois ocupantes, um homem de 46 anos e o filho dele, de 14, saiu da pista e capotou na BR-060, entre Rio Verde e Santo Antônio da Barra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista contou que eles saíram de Mineiros com destino a Goiânia quando aconteceu o acidente. Apesar do susto, pai e filho tiveram apenas ferimentos leves....