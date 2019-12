Cidades Carro capota na BR-020, entre Formosa e Planaltina (DF) Quatro pessoas ficaram feridas e foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Atualizado às 17h37 Quatro pessoas ficaram feridas em um capotamento ocorrido na BR-020, entre Formosa e Planaltina (DF), na Região do Entorno do Distrito Federal, no início da tarde desta sexta-feira (13). A rodovia chegou a ser interditada para que o carro fosse retirado da pista, mas o tráfego já foi normalizado. As vítimas foram resgatadas pelo Serviço de At...