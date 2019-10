Cidades Carro capota após colisão no Parque Amazônia, em Goiânia Uma pessoa ficou ferida e é socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Uma pessoa ficou ferida, na manhã desta quinta-feira (10), após uma colisão envolvendo dois carros entre as avenidas Laguna com a Padre Orlando de Morais, no Parque Amazônia, em Goiânia. Devido ao impacto da colisão um dos carros capotou. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi enviada para o local, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde da vít...