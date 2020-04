Cidades Carro capota após colisão na BR-153, em São Luiz do Norte A vítima ferida foi atendida pelo Corpo de Bombeiros consciente, mas com diversas escoriações

Um homem ficou ferido em acidente de carro ocorrido na tarde deste domingo (12), na BR-153, na zona rural de São Luiz do Norte. No local, houve a colisão entre dois carros por volta das 16h. Após a colisão, um dos veículos capotou. A vítima ferida foi atendida pelo Corpo de Bombeiros consciente, mas com diversas escoriações, e encaminhada para a Unidade de Pro...