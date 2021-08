Cidades Carro capota após colidir com outro veículo e deixa um ferido, em Goiânia Uma viatura do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima

Um carro acabou com as rodas para cima após colidir contra outro veículo e capotar, nesta sexta-feira (20), nas avenidas Antônio Fidelis com a Rio Negro, no Parque Amazônia, em Goiânia. Um homem, de aproximadamente 50 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) e da Polícia Militar (PM) f...