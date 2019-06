Cidades Carro capota após bater contra outro na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia O acidente deixa o trânsito lento na via e não há previsão de quando os veículos serão retirados do local

Um carro capotou após colidir contra outro, na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida das Bandeiras com a Rua Guianas, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O acidente deixou o trânsito lento na via. No Hyundai HB20 estava uma grávida de cinco, que foi socorrida e encaminhada para um hospital. Ainda não há previsão de quando os veículos serão retirados d...