Cidades Carro capota após acidente com motocicleta na GO-020, em Goiânia, e deixa uma pessoa ferida Quatro viaturas foram encaminhadas para o local

Informações preliminares dão conta que uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um carro e uma moto na tarde deste sábado (30), na GO-020, na altura do Condomínio Alphaville, no sentido Bela Vista – Goiânia. O carro chegou a capotar, porém mais detalhes sobre as causas do acidente e a quantidade de feridos não foi divulgado ainda pelo Corpo de Bom...