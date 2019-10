Uma mulher de 44 anos foi resgatada por um motociclista depois de passar mal, perder o controle da direção do carro, bater em um guard-rail e cair dentro do Rio Descoberto. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), na ponte na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, na divisa de Goiás com o Distrito Federal.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, responsável pela prestação dos primeiros socorros, a mulher relatou que estava usando o cinto de segurança e logo após bater, um motociclista que passava pelo local e viu o acidente pulou dentro da água e a ajudou a se soltar do carro. Ela teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital Municipal Bom Jesus de Águas Lindas, com um corte na boca.

O carro, que ficou completamente submerso pela água do rio, deverá ser retirado do local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Mariana Carneiro, estagiária do GJC em convênio com a UFG)