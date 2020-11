Cidades Carro cai em buraco formado após piso de prédio ceder em Goiânia Até o momento não se tem informações do que pode ter causado o incidente. Ninguém ficou ferido

Parte do piso da garagem de um prédio localizado no Setor Vila dos Alpes, em Goiânia, cedeu na noite desta terça-feira (10). Um carro que estava estacionado no local caiu no buraco que se formou. De acordo com testemunhas, não havia ninguém dentro do veículo no momento da queda. Segundo o administrador Padu Prado, que estava no prédio ao lado no moment...