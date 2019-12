Cidades Carro cai da ponte do Ribeirão dos Bois e condutor é encontrado morto em Goiás Corpo de Bombeiros foi acionado por uma pessoa que passou pelo local e viu o acidente

O corpo de um homem foi resgatado, neste domingo (15), do interior de um veículo no quilômetro 21 da BR-080, próximo a Toboquinha, em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa informou que carro havia caído da ponte do Ribeirão dos Bois, com aproximadamente 8 metros de altura, e no seu interior havia uma vítima. Os bombei...