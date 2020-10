Cidades Carro bate em poste e duas pessoas ficam feridas em Itumbiara Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (2)

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (2) após um carro bater contra um poste em Itumbiara, na Região Sul do Estado. O acidente aconteceu por volta de 8h25 e o motorista estava na Avenida Itumbiara, se deslocando no sentido Aeroporto/Centro quando colidiu com um poste. Ele teve lesões leves, mas a passageira ficou presa às ferragens e precisou ser e...