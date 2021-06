Cidades Carro bate em mureta, cai sobre trilhos de ferrovia e uma pessoa fica ferida em Valparaíso de Goiás O veículo caiu sobre os trilhos da ferrovia e as equipes do Corpo de Bombeiros de Luziânia precisaram usar cabos para retirar a vítima

Uma pessoa ficou ferida em um grave acidente na manhã deste domingo (6) no quilômetro 05 da BR-040, em Valparaíso de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). O carro de passeio, em que a vítima estava, saiu da pista, bateu contra a mureta de proteção de uma ponte sobre a ferrovia e capotou. O veículo caiu sobre os trilhos da ferrovia e as equipes do Cor...