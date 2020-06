Cidades Carro bate e derruba árvore de canteiro central após ser fechado por outro veículo em Goiânia Motorista e passageira tiveram ferimentos e foram levados para uma unidade de saúde; causador do acidente também bateu o carro e fugiu do local

Motorista e uma passageira ficaram feridos depois de se envolverem em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (13) na Avenida Domiciliano Peixoto, no Jardim Vila Boa, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito, as vítimas, que trafegavam em um Jeep Cherokee, bateram contra uma árvore do canteiro central da avenida após serem fechados por ou...