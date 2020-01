Cidades Carro bate contra caminhão e cai de ribanceira de 12 metros de altura em Itumbiara Acidente ocorreu na BR-452, no Povoado de Sarandi, no Sul do Estado

O motorista de um carro morreu após bater contra uma carreta, na noite dessa sexta-feira (24), na BR-452, no Povoado de Sarandi, em Itumbiara, no Sul do Estado. Depois da batida, o veículo da vítima capotou, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 12 metros de altura. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Foi necessária a ajuda ...