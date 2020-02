Cidades Carro é arrastado por forte chuva e cai dentro de erosão em Goianésia Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada para o local e removeu o veículo, que estava sem ocupantes

Atualizada às 9h21. Uma forte chuva atingiu Goianésia, na região Central de Goiás, na madrugada desta sexta-feira (7). A força das águas provocou uma erosão e um carro foi arrastado para dentro do buraco na Avenida Contorno, no Bairro Negrinho Carrilho, na região Central do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada para o local e removeu o v...