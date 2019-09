Cidades Carreta sai da pista e interdita a BR-060, em Abadia de Goiás Segundo a PRF, veículo com carga de combustível está atravessada na pista e ainda não há previsão de liberação

A BR-060, no km-178, em Abadia de Goiás, na região metropolitana da capital, está totalmente interditada no sentido Guapó-Goiânia. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio é por conta de uma carreta, carregada com 62 mil litros de combustível, que ficou atravessada na pista após o motorista perder o controle da direção. A PRF já está n...