Cidades Carreta roubada há 10 anos em São Paulo é recuperada em Goiás Ao vistoriar o veículo, os policiais acabaram descobrindo que o semirreboque estava com os sinais de identificação adulterados

Uma carreta roubada há 10 anos no interior de São Paulo foi recuperada na noite do último sábado (21) na BR-153, em Porangatu, no Norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam fiscalização de rotina quando pararam um caminhão com um semirreboque de carroceria fechada, tipo baú. Ao vistoriar o veículo, os policiais acabaram descob...