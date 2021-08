Cidades Carreta pega fogo no Anel Viário de Aparecida de Goiânia Caminhão estava carregado de melancia e feno

Um caminhão carregado de melancia e feno pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12) no Anel Viário de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. As informações são do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, a carreta estava no polo empresarial quando o fogo começou a se espalhar pela carga, principalmente em função do feno, material altamente inflam...