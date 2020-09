Cidades Carreta com quase 40 toneladas de milho cai de viaduto sobre carro em Itumbiara O motorista do veículo, um homem de 36 anos, ficou preso nas ferragens. Após ser socorrido, o mesmo foi encaminhado ao Hospital Municipal e o estado de saúde dele é grave

No início da tarde desta terça-feira (15) uma carreta carregada com quase 40 toneladas de milho a granel caiu de um viaduto na BR-153, em Itumbiara, a 190 km de Goiânia. O motorista do veículo, um homem de 36 anos, ficou preso nas ferragens, após ser socorrido foi encaminhado ao Hospital Municipal e o estado de saúde dele é grave. A carreta caiu sobre um veículo de men...