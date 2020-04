Cidades Carreta com mais de 2,5 mil caixas de cerveja com nota fiscal irregular é apreendida em Anápolis Mercadoria seria descarregada em um galpão na cidade, onde foram encontradas mais de 200 mil unidades de bebidas de marcas diversas

Uma carreta, que transportava mais de 2,5 mil caixas de cerveja com nota fiscal irregular, foi aprrendida na terça-feira (21), em Anápolis, durante uma operação do Fisco da Receita Estadual de Goiás e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A mercadoria seria descarregada em um galpão na cidade, sem o pagamento do ICMS. No galpão foram encontradas mais de 200...