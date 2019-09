Cidades Carreta com carne bovina tomba na GO-070 e pista é parcialmente interditada Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (19) e houve vazamento de óleo na pista

Um caminhão carregado com carne bovina tombou, na manhã desta quinta-feira (19), na GO-070, no Jardim Primavera, em Goiânia. O acidente aconteceu próximo à barreira da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a via está parcialmente interditada. Com o acidente, uma grande quantidade de óleo vazou na pista e se espalhou pela rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para c...