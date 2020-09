Cidades Carreta com carga de cerveja tomba na BR-153, em Goiatuba O motorista não teve ferimentos, mas seu acompanhante foi levado ao hospital com suspeita de fratura em um dos braços

Uma carreta carregada com uma carga de cervejas tombou na madrugada deste domingo (6), no km 666 da BR-153, em Goiatuba. De acordo com o motorista, ele levava a mercadoria de São Paulo para uma distribuidora de bebidas em Goiânia, quando sentiu o veículo "puxando" para a esquerda e não conseguiu evitar o tombamento. A PRF e a concessionária da rodovia foram acion...