Vida Urbana Carreta com 36 toneladas de amônia tomba e interdita parcialmente trecho da BR-153; veja vídeo Ainda não há previsão de quando a via será totalmente liberada

Uma carreta carregada com 36 toneladas nitrato de amônia tombou e deixa a BR-153, no Jardim Guanabara, próximo ao Ceasa, parcialmente interditada, na manhã desta segunda-feira (22), para quem segue sentido Anápolis. Ainda não há previsão de quando a via será totalmente liberada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo saiu de Cubatão (SP) com de...