Cidades Carreta carregada de milho pega fogo na BR-452, em Cachoeira Dourada Corpo de Bombeiros diz que precisou de três mil litros de água para controlar chamas

Uma carreta que transportava milho pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (18) na BR-452, após o trevo de Cachoeira Dourada, no Sul de Goiás. Apesar da cabine ter sido destruída pelas chamas, o motorista não ficou ferido. Segundo relatos do motorista, uma fumaça branca começou a sair do motor. Ele parou no acostamento e tentou apagar as cha...