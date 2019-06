Cidades Carreta carregada com combustível pega fogo em Aparecida de Goiânia Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local

Uma carreta, carregada com combustível, pegou fogo, na madrugada desta segunda-feira (3), na Rua H, no Jardim das Tamareiras, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas de combate às chamas foram até o local. O fogo começou na cabine do veículo e apesar do susto o incêndio foi controlado rapidamente. Foram gastos 500 litros de água para c...