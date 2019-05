Cidades Carreta carregada com cerveja tomba no Anel Viário, em Goiânia O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal

Uma carreta, carregada com cerveja, tombou, no final da madrugada desta segunda-feira (13), às margens da BR-060, próximo ao Anel Viário, no Parque Santa Rita, em Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O veículo está tombado às margens da rodovia e por conta disso a pista não foi interditada. Ainda ...