Cidades Carreta carregada com arroz tomba e bloqueia totalmente a Avenida Independência, em Goiânia Motorista ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia

Uma carreta carregada com arroz tombou e bloqueia totalmente, na manhã desta segunda-feira (30), a Avenida Independência, próximo a Marginal Botafogo, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia. A interdição é para quem segue sentido a Praça do Trabalhador. O tombamento aconteceu após o motorista perder o controle da direção. Ele fraturou uma das pernas, foi socorr...