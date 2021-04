Cidades Carreta carregada com 37 mil litros de etanol tomba e pega fogo na BR-060, em Goiânia Devido ao acidente, o Corpo de Bombeiros precisou bloquear o transito para evitar riscos por conta das chamas

Atualizada as 15:21 Uma carreta carregada com 37 mil litros de etanol pegou fogo na tarde desta quinta-feira (29) logo após tombar na BR-060, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi retirado de dentro do veículo por pessoas que passavam próximas ao local e teve somente ferimentos leves. O material era t...