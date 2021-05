Cidades Carreta capota no trevo do Daia, na BR-060 Vítima teve ferimentos leves e se recusou a ser levada para o hospital

Uma carreta capotou na altura do trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na BR-060, na manhã desta segunda-feira (31). As informações são do Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, quando os bombeiros chegaram ao local do acidente encontraram a vítima já fora do veículo. Ele teve ferimentos leves e preferiu não ser levado ao hospital. O local ficou...