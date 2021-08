Cidades Carregador de celular causa incêndio em casa de Luziânia Fogo se alastrou para o colchão e demais cômodos

Um carregador de celular provocou um incêndio, na noite deste domingo (22), em uma casa de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. As chamas se alastraram e destruíram dois quartos da residência. Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que após o fogo ter início em um carregador de telefone, as chamas tomaram um colchão, um quarto e depois passou para o outr...