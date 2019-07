Cidades Carrefour é condenado a pagar indenização por venda de combustível adulterado em Goiânia Análise feita durante investigação apontou que volume de água presente em combustível era maior do que o estabelecido por norma técnica. Empresa diz que alteração se deu devido a infiltração de água da chuva e que irá recorrer da decisão

A empresa Carrefour Comércio e Indústria Ltda foi condenada pela Justiça de Goiás ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 65 mil, por adulteração no combustível comercializado em um posto operado pela rede em Goiânia, segundo apontaram relatórios do Procon e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor deverá s...