Cidades Carreata para Jesus arrecada 100 toneladas de alimentos e tem cerca de mil carros, diz organização Movimento que costuma acontecer no formato de caminhada a pé e shows ao ar livre foi substituído por percurso de 7 km com veículos, por conta da pandemia. Crise provocada pela COVID-19 foi pauta de reflexão e orações

A Igreja Fonte da Vida organizou uma carreata solidária na tarde deste sábado (3) em Goiânia. Cerca de mil veículos saíram da Praça Santos Dumont e seguiram até o estacionamento do estádio Serra Dourada, onde o ato foi finalizado com una oração. O evento corresponde à Marcha para Jesus, que não ocorreu este ano por causa da pandemia do coronavírus. Além da carreata, f...