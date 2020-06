Cidades Carreata no Setor Pedro Ludovico comemora o Dia de Santo Antônio neste sábado (13) A ação, que é organizada pela Paróquia homônima ao Santo, foi uma alternativa para comemorar a data respeitando as medidas de isolamento social

Para celebrar o Dia de Santo Antônio, uma carreata foi realizada na manhã deste sábado (13), no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A ação, que é organizada pela Paróquia homônima ao Santo, foi uma alternativa para comemorar a data respeitando as medidas de isolamento social, evitando assim a propagação do novo coronavírus. A imagem de Santo Antônio foi transportada por bo...