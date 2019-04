Vida Urbana Caroline Bittencourt foi arremessada ao mar durante vendaval, diz marido Algumas pessoas próximas da modelo chegaram a afirmar que ela tinha se jogado na água para salvar seus animais de estimação

A modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi arremessada ao mar durante o vendaval que atingiu a embarcação em que ela estava no último domingo (28) em Ilhabela (SP). É o que afirmou o marido dela Jorge Sestini, que também estava no barco, às autoridades. Após o episódio, ela desapareceu. O corpo da modelo foi encontrado ontem pelo Corpo de Bombeiros entre as praias da Cigarras e Figueira, em São Sebastião, por volta das 16h30. Após a esposa ...