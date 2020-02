Cidades Carnaval já registra cinco mortes por afogamento em Goiás Os casos ocorreram em localidades diversas do Estado. Em pelo menos uma das ocorrências a vítima estava embriagada

Desde domingo, 23, o Corpo de Bombeiros de Goiás já registrou cinco casos de afogamentos com mortes em vários pontos do estado. A primeira vítima foi André Rodrigues Pires, de 33 anos, que tentou atravessar a nado o Rio São Marcos, na zona rural de Catalão, no Sul de Goiás, e afundou no meio do caminho. Seu corpo foi localizado no dia seguinte a 25 metros de profundidade a...