Cidades Carnaval da Cidade de Goiás reúne 30 mil pessoas Foliões ficaram espalhados pela cidade que amanheceu chuvosa nesta segunda-feira (24)

Blocos espalhados pelas ruas, shows na Praça do Coreto e na Praça de Eventos, desfiles de escolas de samba, programação especial no Mercado Municipal e também nos bares e restaurantes da cidade trouxeram um público de aproximadamente 30 mil pessoas para a Cidade de Goiás. A estimativa é da Polícia Militar da cidade e, na noite deste domingo (23), a maior parte do público f...